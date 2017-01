Aktien Europa Schluss: EuroStoxx im Minus - Dow belastet und Autowerte sacken ab

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die schwache Wall Street und deutliche Verluste bei den Autowerten haben Europas Börsen am Donnerstag belastet.



Am US-Aktienmarkt hat sich inzwischen nach der Pressekonferenz des künftigen Präsidenten Donald Trump Ernüchterung breit gemacht, zudem ist in den USA Fiat Chrysler wegen möglichen Abgasbetrugs ins Visier der Behörden geraten. Ferner drückten das neuerliche Erstarken des Euro im Vergleich zum US-Dollar, was Exporte erschweren kann, sowie Kursverluste bei Pharma- und Biotech-Papieren auf die Stimmung.

Der EuroStoxx 50 fiel nach einem verhaltenen Handel um 0,64 Prozent auf 3286,70 Punkte. Für den französischen CAC-40 ging es um 0,51 Prozent auf 4863,97 Zähler abwärts. In London stockte der Rekordlauf des FTSE 100 . Der wichtigste britische Index bewegte sich mit plus 0,03 Prozent auf 7292,37 Punkte kaum vom Fleck./la/he