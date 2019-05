Aktien Europa Schluss: EuroStoxx-Index setzt Erholungskurs fort

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach einer negativen Eröffnung berappelt und deutlich fester geschlossen.



Einen kräftigen Schub nach oben bescherte den Börsen am Nachmittag die feste Eröffnung an der Wall Street. Dies habe die weiter akuten Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China zunächst mal in den Hintergrund gedrängt, sagte ein Händler.

Der EuroStoxx 50 endete mit einem Plus von 1,56 Prozent bei 3438,56 Punkten. Für den Cac 40 in Paris ging es um 1,37 Prozent auf 5448,11 Punkte nach oben. In London gewann der FTSE 100 0,78 Prozent auf 7353,51 Punkte./edh/he