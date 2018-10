Aktien Europa Schluss: Etwas erholt - Wachstumssorgen bleiben

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten Verlusten hat sich der EuroStoxx 50 am Dienstag etwas erholt.



Der Leitindex der Eurozone schloss 0,36 Prozent höher bei 3321,79 Punkten, nachdem er an den vergangenen drei Handelstagen jeweils rund 1 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Zuletzt hatten Sorgen um den italienischen Staatshaushalt die Anleger beunruhigt.

Der Pariser Cac 40 rückte am Dienstag um 0,35 Prozent auf 5318,55 Punkte vor. Leichte Gewinne von 0,06 Prozent auf 7237,59 Punkte verzeichnete der Londoner FTSE 100 .

Die hohe Schuldenlast vieler Staaten und der Dauerstreit um neue Handelsbarrieren der Vereinigten Staaten bremsten derweil das Wachstum der Weltwirtschaft spürbar. Das Wachstum gehe mit 3,7 Prozent zwar im laufenden und dem kommenden Jahr auf vergleichsweise hohem Niveau weiter, nehme aber nicht mehr wie eigentlich erwartet an Tempo zu, sagte der scheidende Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds (IWF), Maurice Obstfeld./ajx/fba