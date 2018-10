Aktien Europa Schluss: Erste schwache Zahlen vergraulen die Anleger

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Schwache Umsätze von Danone und eine heftige Gewinnwarnung des Gesundheitskonzerns Fresenius haben Investoren zum Beginn der Saison der Quartalszahlen erneut vorsichtig werden lassen.



Die Kurse der beiden Unternehmen kamen am Mittwoch stark unter Druck. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,44 Prozent auf 3243,08 Punkte nach. Am Vortag hatten starke Quartalszahlen und Ausblicke mehrerer US-Konzerne auch die Kurse an Europas Börsen noch nach oben getrieben.

Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets sprach mit Blick auf Danone und Fresenius denn auch von "sehr enttäuschenden Ergebnissen". Daneben hätten aber auch die schwachen Pkw-Neuzulassungen in Europa im September auf die Stimmung an den Börsen gedrückt. Vor dem Hintergrund der neuen Abgasregeln waren diese um fast ein Viertel eingebrochen. Der europäische Automobilsektor war mit einem Minus von knapp zwei Prozent größter Verlierer im Branchentableau.

Deutlich stärker als an den übrigen westeuropäischen Börsen ging es zur Wochenmitte in Italien abwärts. In Mailand fiel der Leitindex FTSE-Mib um 1,33 Prozent. Der wegen hoher Schulden umstrittene Haushalt des Landes trifft auf Widerstand der EU. Der deutsche Kommissar Günther Oettinger sagte am Mittwoch, es sei seiner Meinung nach wahrscheinlich, dass die Brüsseler Behörde Italien um Korrekturen bei dem jüngst eingereichten Entwurf bitten werde.