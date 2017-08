Aktien Europa Schluss: Erholungsversuch - Euroschwäche und Wall-Street-Stärke

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Wochenauftakt haben Europas Börsen am Dienstag einen Erholungsversuch unternommen.



Der wieder schwächelnde Eurokurs stützte dabei. Nach einem freundlichen Start erhielten die Aktienmärkte zudem am Nachmittag dank Kursgewinnen an der Wall Street einen weiteren Schub nach oben.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 0,94 Prozent auf 3455,59 Punkte aus dem Handel. Der französische CAC-40 gewann 0,87 Prozent auf 5131,86 Punkte und der britische FTSE 100 stieg um 0,86 Prozent auf 7381,74 Zähler.

Der Eurokurs fiel nach seinem Vortageshoch bei 1,1828 US-Dollar auf zuletzt 1,1768 Dollar. Am Montag hatte der starke Anstieg der Gemeinschaftswährung wegen Sorgen um Auswirkungen auf das Exportgeschäft die Börsen belastet./ck/he