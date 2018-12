Aktien Europa Schluss: Erholungsrally hält an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Mittwoch von der anhaltenden Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit weiter mitreißen lassen.



Zudem darf sich die britische Premierministerin Theresa May gute Chancen ausrechnen, bei der in Kürze anstehenden Misstrauensabstimmung im Londoner Parlament in ihrem Amt als Chefin der konservativen Regierungspartei bestätigt zu werden.

Mit dem Rückenwind deutlicher Kursgewinne in Asien und New York ging es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 letztlich um 1,72 Prozent auf 3107,97 Punkte hoch. Damit knüpfte er an seine starke Vortagserholung an - zu Wochenbeginn war er noch auf ein Zweijahrestief gefallen.