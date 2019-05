Aktien Europa Schluss: Erholung nach Kursrutsch zur Wochenmitte

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen haben nach den kräftigen Vortagesverlusten die Optimisten wieder die Oberhand gewonnen.



Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone, der am Mittwoch noch auf den tiefsten Stand seit Ende März abgesackt war, legte am Donnerstag um 0,62 Prozent auf 3318,15 Punkte zu.

Auch in London und Paris gab es Gewinne. Der FTSE 100 stieg um 0,46 Prozent auf 7218,16 Punkte, der Cac 40 stand 0,51 Prozent höher bei 5248,91 Punkten./la/he