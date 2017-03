Aktien Europa Schluss: EZB hilft Kursen in die Gewinnzone

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Europas anfangs schwächelnde Börsen am Donnerstag auf Trab gebracht.



Wie erwartet hielten die Währungshüter auf ihrer Sitzung an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Auch für eine baldige Straffung gab es keine Signale. Anleger hatten die Äußerungen genau im Blick, da einige zumindest in puncto der EZB-Anleihekäufe etwas einschränkende Aussagen für möglich gehalten hatten. Derartige Erwartungen bestätigten sich aber nicht.

Der EuroStoxx 50 drehte erst nach der Pressekonferenz der EZB klar ins Plus und schloss 0,60 Prozent höher bei 3409,89 Punkten. Damit knüpfte der Eurozonen-Leitindex an seine freundliche Vortagsentwicklung an. Gleiches galt für den französischen CAC-40-Index , der um 0,42 Prozent auf 4981,51 Punkte zulegte. Der spanische Ibex 35 sprang sogar um anderthalb Prozent hoch. Dagegen tanzte der britische FTSE 100 mit einem Minus von 0,27 Prozent auf 7314,96 Punkte erneut aus der Reihe./gl/he