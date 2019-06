Aktien Europa Schluss: Die EZB enttäuscht die Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist Europas Börsen am Donnerstag in die Parade gefahren.



Prognosen der Notenbank zu Inflation und Konjunktur im kommenden Jahr drückten die Kurse am Nachmittag ins Minus. Der Verlust des EuroStoxx 50 war zwar mit 0,05 Prozent auf 3338,41 Punkte moderat. Vor den Aussagen der EZB hatte der Leitindex für die Eurozone jedoch noch mit rund einem Prozent im Plus gelegen.

Die EZB senkte die Annahmen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation 2020. Außerdem erhöhte sie die Zinsen für neue langfristige Kredite, wenn auch nur marginal. "Die EZB hat enttäuscht", lautete der Kommentar von Thomas Romig, Stratege des Vermögensverwalters Assenagon. Am Markt habe man mit "mehr Inspiration" durch neue oder wenigstens die bekannten geldpolitischen Instrumente der Notenbank gesetzt.

In Paris gab der Leitindex Cac 40 um 0,26 Prozent auf 5278,43 Punkte nach. Der britische FTSE 100 stieg dagegen um 0,55 Prozent auf 7259,85 Zähler. Auf die britischen Aktien haben die Entscheidungen der EZB unmittelbar keinen Einfluss. Zudem wertete der Euro zum britischen Pfund nach den EZB-Aussagen auf, womit sich die Wettbewerbschancen britischer Unternehmen verbessern könnten./bek/he