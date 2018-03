Aktien Europa Schluss: Drohender Handelskrieg ängstigt Anleger

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Ausverkauf an Europas wichtigsten Aktienmärkten hat sich am Freitag fortgesetzt.



Auch wenn die EU-Staaten von den US-Strafzöllen auf Stahl und Alumimium zunächst verschont werden, so lastete der drohende Handelskrieg der USA mit China doch schwer auf den Kursen.

Der EuroStoxx 50 fiel im Verlauf auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr und verlor letztlich 1,50 Prozent auf 3298,07 Punkte. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von gut 4 Prozent. Seit dem Jahreshoch von Ende Januar hat der EuroStoxx 50 mittlerweile mehr als 10 Prozent eingebüßt.