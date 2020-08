Aktien Europa Schluss: Dow-Schwäche lässt Gewinne abschmelzen

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - In Europa haben am Dienstag die wichtigsten Börsenindizes ihre Gewinne zum Handelsschluss abgegeben.



Eine schwächere Wall Street war mal wieder der Spielverderber. Dort war der Leitindex Dow Jones Industrial bereits früh im Minus und weitete dieses nach schwachen Konjunkturdaten aus.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging mit minus 0,06 Prozent auf 3329,71 Punkten ins Ziel. Über weite Strecken hatte er im Plus notiert, auch weil es positive Signale aus den USA und China über die Fortsetzung ihres gemeinsamen Handelsabkommens gegeben hatte.

In Frankreich beendete der Cac 40 den Handel mit plus 0,01 Prozent auf 5008,27 Punkten. In Großbritannien sank der FTSE 100 um 1,11 Prozent auf 6037,01 Zähler. Hier lasteten besonders die schwergewichteten Minenwerte auf dem Index./ajx/he