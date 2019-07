Aktien Europa Schluss: Deutliche Verluste - Pfund-Schwäche stützt London

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas tonangebenden Börsen ist es am Dienstag deutlich bergab gegangen.



Neben neuen Querschüssen von US-Präsident Donald Trump im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt belasteten die anhaltende Nervosität einen Tag vor dem US-Zinsentscheid sowie einige enttäuschende Unternehmenszahlen. Am besten hielt sich noch der Londoner Markt, der bereits zu Wochenbeginn besser als die anderen Handelsplätze abgeschnitten hatte. Er profitierte vom weiter sinkenden Pfund, welches britische Waren für ausländische Käufer tendenziell verbilligt.

Der EuroStoxx 50 weitete nach einem schwachen Start seine Verluste aus und schloss 1,72 Prozent im Minus bei 3462,85 Punkten. Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der letztlich 1,61 Prozent auf 5511,07 Punkte einbüßte. Dagegen gab der britische FTSE 100 nur um 0,52 Prozent auf 7646,77 Zähler nach./gl/fba