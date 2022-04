Aktien Europa Schluss: Deutliche Gewinne - Meta beflügelt Tech-Werte

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben nach der Stabilisierung zur Wochenmitte am Donnerstag deutlich Fahrt aufgenommen. Zu den größten Gewinnern zählten Technologieaktien, die vor allem von starken Geschäftszahlen der Facebook-Mutter Meta angetrieben wurden. Davon profitierte auch die US-Technologiebörse Nasdaq, an der die Kurse deutlicher stiegen als an der New York Stock Exchange (Nyse) mit ihren Flaggschiff-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500.

Der EuroStoxx 50 schloss 1,13 Prozent höher bei 3777,02 Punkten, womit er etwas hinter seinem Tageshoch vom Vormittag zurückblieb. Bereits am Mittwoch hatte der Leitindex der Eurozone mit einem bescheidenen Plus eine dreitägige Verlustserie beendet. Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der am Donnerstag um weitere 0,98 Prozent auf 6508,14 Punkte zulegte. Der britische FTSE 100 schloss 1,13 Prozent höher bei 7509,19 Punkten./gl/he