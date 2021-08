Aktien Europa Schluss: Coronavirus lässt Anleger vorsichtig agieren

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zum Wochenbeginn haben sich die Anleger an den europäischen Börsen auch am Dienstag zurückgehalten.



Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gab um 0,14 Prozent auf 4196,40 Punkte nach.

Einmal mehr bremsten Corona-Sorgen. "Viele Anleger befürchten, dass die Eindämmungsversuche der chinesischen Regierung im Zuge der Ausbreitung der Delta-Variante auch die weltwirtschaftliche Dynamik abbremsen könnten", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Der Cargo-Stau in den wichtigen Container-Häfen hält weiter an, da im Falle des Auftretens einer Corona-Infektion bei Hafenmitarbeitern die ganze Hafenanlage geschlossen werden muss."

An den großen Länderbörsen überwogen ebenfalls die Verluste. So gab der französische Cac 40 um 0,28 Prozent auf 6819,84 Punkte nach. Aus der Reihe scherte der Londoner Leitindex FTSE 100 mit einem Plus von 0,38 auf 7181,11 Zähler. Hier sorgten die Kursgewinne der Schwergewichte Shell und BP aus der Öl- und Gasbranche für Rückenwind. An der Spitze des Index lagen die Aktien des Bergwerkskonzerns BHP, die vom Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts profitierten./bek/he