Aktien Europa Schluss: Chinas Gesprächsbereitschaft im Handelsstreit stützt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Donnerstag wieder etwas vorgewagt.



Dass die Regierung in China im Handelsstreit mit den USA nun das Gespräch sucht, verhalf dem europäischen Leitindex EuroStoxx 50 zu einem Plus von 0,55 Prozent auf 3377,56 Punkte. Am Vortag hatte das Börsenbarometer noch knapp 1,5 Prozent eingebüßt.

Auch an den Handelsplätzen in Frankreich und Großbritannien ging es nach dem schwachen Vortag wieder aufwärts. In Paris schloss der französische Cac 40 0,83 Prozent höher bei 5349,02 Zählern. In London rückte der FTSE 100 um 0,78 Prozent auf 7556,38 Punkte vor./la/jha/