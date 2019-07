Aktien Europa Schluss: Auf Hochs folgen Gewinnmitnahmen

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach zwischenzeitlichen Hochs ist am Donnerstag an den europäischen Börsen doch noch die Flaute eingekehrt.



Zuerst schaffte es der EuroStoxx anlässlich des Zinsentscheids der EZB nach 14 Monaten wieder über die Marke von 3550 Punkten, tauchte dann aber ins Minus ab, als sich der Markt darauf einschoss, dass die Währungshüter die hoch gesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllten. Am Ende verlor der Leitindex der Eurozone 0,64 Prozent auf 3510,15 Punkte.

Beim französischen Cac 40 reichte es mit 5672 Punkten zunächst sogar für ein Hoch seit mehr als elf Jahren. Nach den Kommentaren der EZB machten die Anleger aber Kasse, sodass der Leitindex in Paris am Ende um ein halbes Prozent auf 5578,05 Punkte fiel. Der Londoner FTSE 100 lag letztlich nur moderat mit 0,17 Prozent im Minus bei 7489,05 Punkten.

EZB-Präsident Mario Draghi bereitete die Märkte zwar wie erwartet auf geldpolitische Lockerungen vor, erfüllte aber nicht die Hoffnung einiger Anleger, schon jetzt konkreter zu werden. Die Gefahr einer Rezession in der Eurozone bezeichnete er außerdem als "relativ niedrig". Nachdem in den Kursen schon viel Zinshoffnung eingepreist worden sei, sprachen Börsianer von einsetzenden Gewinnmitnahmen./tih/fba