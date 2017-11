Aktien Europa Schluss: Anziehende Währungen trüben erneut das Bild

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Einmal mehr haben anziehende Währungen die Aktienkurse an den wichtigsten europäischen Börsen am Donnerstag belastet.



Die weitere Eskalation im Nordkorea-Konflikt spielte kaum eine Rolle. Der EuroStoxx 50 drehte am Nachmittag ins Minus, weil zeitgleich der Euro merklich anzog auf über 1,19 US-Dollar. Eine steigende Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen der Unternehmen aus der Eurozone schmälern.

Mit einem Abschlag von 0,56 Prozent auf 3569,93 Punkten beendete der Eurozonen-Leitindex den Handel. Für den Monat November ergibt sich somit ein Minus von 2,8 Prozent. In Frankreich verlor der CAC-40-Index am Donnerstag 0,47 Prozent auf 5372,79 Punkte.