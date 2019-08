Aktien Europa Schluss: Anleger werden optimistischer im Handelskrieg

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Anleger haben am Donnerstag optimistischer auf den Handelskrieg zwischen den USA und China geschaut und Aktien gekauft.



Versöhnliche Aussagen aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium zum Handelskrieg mit den USA ließen unter Investoren wieder etwas mehr Hoffnung aufkommen. Der EuroStoxx 50 rückte um 1,37 Prozent auf 3411,33 Punkte vor auf den höchsten Stand seit Anfang des Monats.

"Die Aussagen aus China haben die Investoren wieder ermutigt und eine Erholung der Kurse ausgelöst", sagte Analyst Craig Erlam vom Londoner Broker Oanda. Erlam blieb jedoch skeptisch und bezeichnete die Aussagen als "noch mehr heiße Luft" im Hin und Her zwischen China und den USA in Sachen Handel. Für den Moment aber hätten sie einen "Hoffnungsstrahl" an die Märkte gesendet.

In Paris legte der Cac-40-Index um 1,51 Prozent auf 5449,97 Punkte zu. In London stieg der FTSE 100 um 0,98 Prozent auf 7184,32 Zähler.