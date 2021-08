Aktien Europa Schluss: Anleger warten auf geldpolitische Signale der Fed

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen ist der Handel am Donnerstag mit Kursverlusten zu Ende gegangen.



Die Zurückhaltung der Anleger vor einem mit Spannung erwarteten Notenbankertreffen hielt an und auch die unsichere Lage am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul trug zur Unsicherheit bei. Am Ende büßte der EuroStoxx 50 0,27 Prozent auf 4169,87 Punkte ein.

Moderate Verluste gab es auch an den wichtigsten Länderbörsen, allen voran dem deutschen Dax. Unter dem Eindruck dessen, das sich die Stimmung in der französischen Wirtschaft im August zum zweiten Mal in Folge eingetrübt hat, gab der französische Cac 40 um 0,16 Prozent auf 6666,03 Punkte nach. Der britische FTSE 100 ging 0,35 Prozent tiefer bei 7124,98 Zählern über die Ziellinie.

Makrostratege Sébastien Galy von Nordea Asset Management verwies auf die Sorge, die US-Währungshüter könnten bald ein Ende der expansiven geldpolitischen Maßnahmen einläuten. Fed-Mitglied James Bullard machte sich am Donnerstag für eine baldige Rückführung der Anleihekäufe stark. Viele Experten rechnen aber damit, dass Präsident Jerome Powell am Freitag in einer Rede eher wenig sagen wird, um der US-Notenbank für konkretere Ankündigungen noch etwas Zeit zu geben./tih/jha/