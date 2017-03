Aktien Europa Schluss: Anleger wagen sich zögerlich aufs Börsenparkett

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung in den USA haben sich die Anleger an den europäischen Börsen am Mittwoch in vorsichtigem Optimismus geübt.



Wie schon an den vergangenen Handelstagen wollten sie sich aber nicht weit aus dem Fenster lehnen. Während eine nächste Zinsanhebung seitens der Fed als gesetzt gilt, wird bei dem Entscheid der US-Währungshüter am Abend auch auf Hinweise zu ihrer künftigen geldpolitischen Haltung gewartet. Gespannt wurde außerdem auf die angelaufene Parlamentswahl in den Niederlanden geblickt. Die Wahllokale schließen dort um 21 Uhr.

Für den EuroStoxx 50 ging es am Ende um 0,29 Prozent auf 3409,32 Punkte bergauf. Der Leitindex der Eurozone kehrte über die Marke von 3400 Punkten zurück und nahm wieder langsam Kurs auf seine Bestmarke seit Dezember 2015, die er vor wenigen Tagen bei 3441 Punkten erreicht hatte. Der französische CAC 40 legte zur Wochenmitte ebenfalls moderat um 0,23 Prozent auf 4985,48 Zähler zu. Der FTSE 100 gewann in London 0,15 Prozent und 7368,64 Punkte./tih/fbr