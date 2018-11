Aktien Europa Schluss: Anleger wagen sich wieder aus der Deckung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Ausverkauf an Europas Börsen haben die Anleger zur Wochenmitte wieder zugegriffen.



Für etwas mehr konjunkturelle Zuversicht sorgte am Mittwoch unter anderem eine Erholung der Ölpreise. Der EuroStoxx 50 kletterte um 1,21 Prozent auf 3153,91 Punkte und ging damit in Reichweite des Tageshochs aus dem Handel. Die herben Kursverluste vom Vortag hat er damit fast wieder aufgeholt.

Der freundlichen Tendenz konnten neue Nachrichten zur italienischen Schuldenproblematik nichts anhaben. Die EU-Kommission hatte den Haushaltsplänen der Regierung in Rom erwartungsgemäß eine endgültige Absage erteilt und zugleich den Weg frei gemacht für ein Sanktionsverfahren. In Rom gab man sich daraufhin uneinsichtig und wies die Verantwortung von sich. Auch das Ringen um den britischen EU-Ausstieg ging zur Wochenmitte auf beiden Seiten weiter.