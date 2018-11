Aktien Europa Schluss: Anleger reagieren erleichtert nach US-Wahl

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit klaren Gewinnen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch auf den von Experten erwarteten Ausgang der Zwischenwahlen zum US-Kongress reagiert.



Während die Republikaner um Präsident Donald Trump die Mehrheit im Senat halten konnten, mussten sie das Repräsentantenhaus an die Demokraten abgeben. Dies dürfte Trump das Regieren erschweren.

Der EuroStoxx 50 stieg im späten Handel auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober und schloss mit einem Plus von 1,21 Prozent bei 3246,16 Punkten. In Paris kletterte der Cac 40 um 1,24 Prozent auf 5137,94 Punkte. In London gewann der FTSE 100 1,09 Prozent auf 7117,28 Zähler./edh/fba