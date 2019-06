Aktien Europa Schluss: Anleger halten sich vor US-Zinsentscheid zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Montag an den europäischen Börsen weiter eine klare Positionierung gescheut.



Vor dem am Mittwoch erwarteten US-Zinsentscheid fielen die Gewinne zu Wochenbeginn recht bescheiden aus. Der EuroStoxx ging 0,12 Prozent höher bei 3383,21 Punkten über die Ziellinie und blieb so in seinem engen Schwankungsrahmen der vergangenen Tage.

Am Markt hieß es, die Anleger seien vor der nahenden Sitzung der US-Notenbank Fed gehemmt. Bei den Währungshütern wird am Mittwoch nicht damit gerechnet, dass sich die jüngste Spekulation über Zinssenkungen jetzt schon bewahrheitet. Nach Einschätzung der österreichischen Raiffeisenbank lautet die Frage vielmehr, "ob Fed-Präsident Jerome Powell dem Marktdruck nachgibt und eine erste Zinssenkung schon für den Sommer signalisiert oder ob er die Wait-and-See-Position vom März beibehält."

Wichtige Länderindizes hoben sich etwas positiver vom Eurostoxx ab. Vor allem der französische Cac 40 zeigte sich geschmeidiger, er stieg um 0,43 Prozent auf 5390,95 Punkte. Der britische FTSE 100 legte 0,24 Prozent auf 7363,16 Zähler zu./tih/fba