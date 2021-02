Aktien Europa Schluss: Anleger gehen wieder mehr ins Risiko

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben die neue Woche mit einer freundlichen Tendenz eingeläutet.



Das Werben der neuen US-Finanzministerin Janet Yellen für das billionenschwere Konjunkturhilfspaket von Präsident Joe Biden kam bei den Anlegern gut an. Zudem stellte die ehemalige Notenbankchefin für 2022 eine Rückkehr der USA zur Vollbeschäftigung in Aussicht. Börsianer verwiesen zudem auf die fortschreitende Impfkampagne sowie auf Signale rückläufiger Corona-Infektionszahlen in vielen Ländern.

Der EuroStoxx 50 schloss am Montag mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 3665,51 Punkten. Der französische Cac 40 gewann 0,47 Prozent auf 5686,03 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,53 Prozent auf 6523,53 Punkte zu./edh/he