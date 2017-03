Aktien Europa Schluss: Anleger feiern US-Geldpolitik und Wahlergebnis

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed und der Wahlausgang in den Niederlanden haben am Donnerstag für gute Stimmung an den europäischen Börsen gesorgt.



Beides gab dem EuroStoxx 50 die zuletzt fehlenden Impulse für einen weiteren Anstieg. Der Leitindex der Eurozone erreichte bei 3450 Punkten den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2015. Am Ende ging er knapp darunter bei 3439,96 Punkten über die Ziellinie. Dies war ein Aufschlag von 0,90 Prozent.

Die US-Währungshüter hatten ihren Leitzins am Vorabend wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte anhoben, aber an ihrem bisherigen Zeitplan für eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik festgehalten. Positiv fielen außerdem die Reaktionen auf den Wahlsieg der rechtsliberalen Partei von Ministerpräsident Mark Rutte in den Niederlanden aus. Entsprechend ging es auch an den meisten Länderbörsen freundlich zu. In Paris etwa schloss der CAC 40 erstmals seit August 2015 wieder über 5000 Punkten. Am Ende stand für den französischen Leitindex ein Plus von 0,56 Prozent auf 5013,38 Zähler zu Buche.

In London passierte der FTSE 100 erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7400 Punkten. Im Tagesverlauf erreichte er einen Rekordstand bei 7444 Punkten, dämmte seine Gewinne dann aber nach dem Zinsentscheid der britischen Notenbank wieder etwas ein. Dieser hatte für Aufwind beim britischen Pfund gesorgt, was wiederum die Exportaussichten der britischen Unternehmen schwächt. Am Ende ging der "Footsie" aber immer noch 0,64 Prozent höher bei 7415,95 Punkten über die Ziellinie./tih/jsl/fbr