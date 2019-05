Aktien Europa Schluss: Anleger entscheiden sich für Erholungsversuch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch den Dreh ins Plus geschafft.



Nachdem zuletzt der wieder aufgeflammte Handelskonflikt zwischen den USA und China die Anleger verstimmt hatte, entschieden sie sich zur Wochenmitte für einen Erholungsversuch. Der EuroStoxx wechselte erst munter seine Vorzeichen, ging aber am Ende 0,47 Prozent höher bei 3417,26 Punkten aus dem Handel.

Die Anleger wurden wieder etwas mutiger, bevor die Gespräche der beiden um Zollschranken streitenden Nationen am Donnerstag weiter gehen sollen. Die positive Marschrichtung gaben dabei die US-Börsen vor: Nach zögerlichem Auftakt war der Dow Jones Industrial an der Wall Street ebenfalls ins Plus gedreht. Schon nach einem Tag kehrte er wieder über die Marke von 26 000 Punkten zurück.

Das gleiche Bild zeigte sich auch an den wichtigsten europäischen Länderbörsen, allen voran dem deutschen Dax mit einem Plus von 0,7 Prozent. In Paris setzte sich der Cac 40 mit 0,40 Prozent und 5417,59 Punkten ins Plus ab. In London schaffte es der FTSE 100 jedoch nur etwas knapper mit 0,15 Prozent und 7271,00 Punkten in die Gewinnzone./tih/stk