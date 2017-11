Aktien Europa Schluss: Anleger bleiben zurückhaltend

PARIS/LONDON/MADRID (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Börsen sind am Montag weiter vorsichtig geblieben.



"Europäische Aktienmärkte haben sich nach ihrer jüngsten Stärke nicht allzu viel bewegt, da heute ein nachrichtenarmer Tag war und der gesamtwirtschaftliche als auch politische Ausblick in etwa derselbe geblieben ist wie in der vergangenen Woche", kommentierte Marktanalyst David Madden von CMC Markets in London.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,21 Prozent auf 3682,36 Punkte nach. Am Freitag war er auf der Stelle getreten und hatte damit dennoch ein Wochenplus von rund einem Prozent eingeheimst. Der französische CAC-40-Index verlor am Montag 0,19 Prozent auf 5507,25 Punkte und der britische FTSE 100 trat mit plus 0,03 Prozent und damit 7562,28 Zählern auf der Stelle. Unterstützt wurde die Börse in London unter anderem von starken Minenwerten .