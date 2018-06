Aktien Europa Schluss: Anleger bleiben wegen Handelskonflikt unter Deck

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten sind auch am Dienstag wegen des weltweiten Handelskonflikts in der Defensive geblieben.



Ein anfänglicher Erholungsversuch im EuroStoxx 50 verlor bis zum Abend deutlich an Schwung. Letztlich ging der europäische Leitindex nahezu unverändert mit minus 0,01 Prozent bei 3368,72 Punkten aus dem Handel.