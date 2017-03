Aktien Europa Schluss: Anleger bleiben vor US-Abstimmung in Deckung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Freitag moderat nachgegeben.



Wie auch in den USA, wo im Repräsentantenhaus über die Gesundheitsreform Obamacare abgestimmt wird, wagten sich die Anleger mehrheitlich kaum aus der Deckung. Das Votum wird als Test gesehen, inwiefern der neue US-Präsident Donald Trump seine Pläne auch mit Blick auf Infrastrukturausgaben und eine Steuerreform durchsetzen kann. Am Donnerstag war die Abstimmung wegen einer drohenden Schlappe auf Freitag verschoben worden.

Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 , beendete den Handel an diesem Freitag mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 3444,15 Punkte. Am Dienstag noch hatte er zeitweise den höchsten Stand seit Dezember 2015 erreicht. Im Wochenverlauf ergibt sich ein minimaler Verlust von 0,1 Prozent.