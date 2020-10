Aktien Europa Schluss: Angst vor Corona-Eskalation sorgt für Talfahrt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wachsende Angst vor einer Eskalation der Corona-Pandemie hat Europas Börsen am Donnerstag auf Talfahrt geschickt.



Der EuroStoxx 50 weitete nach einem schwachen Start seine Verluste aus und schloss 2,46 Prozent tiefer bei 3192,69 Punkten. Bereits an den beiden vergangenen Tagen hatte der Leitindex der Eurozone geschwächelt. Für den französischen Cac 40 ging es am Donnerstag um 2,11 Prozent auf 4837,42 Zähler bergab und der britische FTSE 100 sank um 1,76 Prozent auf 5830,50 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in etlichen europäischen Metropolen. Diese schürten Ängste vor weiteren Maßnahmen und deren negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft wie während der landesweiten Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr./gl/fba