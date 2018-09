Aktien Europa Schluss: Abwärts auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Auch am Mittwoch haben die Kursampeln an Europas Börsen auf rot gestanden.



Der EuroStoxx 50 , Leitindex für die Eurozone, rutschte um 1,30 Prozent auf 3315,62 Punkte auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten. "Die Sorgen um den weltweiten Handel und die Schwäche der Schwellenländer beschädigen das Vertrauen", fasste Analyst David Madden vom Broker CMC Markets das Geschehen zusammen.

Der britische Leitindex FTSE 100 und der Dax seien ebenfalls auf Tiefstände seit April gefallen, fügte Madden hinzu. "Das unterstreicht, wie mies die Stimmung ist". In Paris verlor der Cac 40 1,54 Prozent auf 5260,22 Zähler.

Am Nachmittag drückten die Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq zusätzlich auf die Stimmung. Der europäische Technologiesektor folgte den Vorgaben aus den USA und war mit einem Verlust von gut 3 Prozent mit Abstand der größte Verlierer unter den Sektoren. Ein Plus von 0,37 Prozent verbuchte der Bankensektor und war damit einziger Gewinner.