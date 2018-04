Aktien Europa: Moderate Gewinne – Ifo-Index beeinflusst kaum

PARIS/LONDON (awp international) - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag moderate Gewinne verzeichnet. Unterstützung lieferte der weitere schwächere Euro und das britische Pfund im Vergleich zum US-Dollar. Das kann exportorientierten Unternehmen in Europa den Absatz ihrer Waren erleichtern. Vorsichtig stimmen die Anleger nach wie vor die weltweit steigenden Marktzinsen, denn Anlageformen wie Anleihen gewinnen so im Vergleich zu Aktien zunehmend wieder ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten