Aktien Europa: Kursgewinne - Tauziehen zwischen Bulle und Bär geht aber weiter

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Leicht aufwärts ist es am Dienstag an Europas Börsen gegangen.



Der Euro Stoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um 0,24 Prozent auf 3457,50 Punkte. Damit setzte sich das Pendeln des Index um die Marke von 3450 Punkten aus der vergangenen Woche fort. Ein klarer Trend zeichnet sich vor dem Beginn der Saison der Quartalsberichte also noch immer nicht ab.

Von einem "Tauziehen zwischen Bulle und Bär" sprach Analyst Sascha Sadowski von Lynx Broker. Die Optimisten argumentierten mit einer starken US-Wirtschaft, gestützt von steigenden Einkommen und spürbaren Steuererleichterung. Die Pessimisten hingegen verwiesen auf den weltweiten Handelskrieg und das näher rückende Ende der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken.