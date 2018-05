Aktien Europa: Kaum verändert nach Kursgewinnen am Freitag – London geschlossen

PARIS/LONDON (awp international) - An Europas Aktienmärkten haben die Anleger nach den Gewinnen zum Wochenschluss eine Verschnaufpause eingelegt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag kaum vom Fleck, zudem blieb die Börse in London wegen eines Feiertages geschlossen.

Der EuroStoxx 50 verharrte nahezu bei 3550,48 Punkten, nachdem der Leitindex der Eurozone am Freitag noch von positiv aufgenommenen Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt profitiert hatte. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten