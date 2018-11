Aktien Europa: Kaum Bewegung nach starker Vorwoche

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung der Vorwoche sind Europas Börsen am Montag kaum vom Fleck gekommen: Der EuroStoxx 50 trat bei 3215,55 Punkten auf der Stelle.



Von seinem jüngsten Zweijahrestief bei 3090 Punkten erholte sich der europäische Leitindex zuletzt um rund 4 Prozent - getragen von der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China.

Mit Blick auf den Disput versprach Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping derweil in einer Rede zur Eröffnung der ersten internationalen Importmesse in Shanghai eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes. Aktuelle Stimmungsdaten aus der Dienstleistungsbranche fielen allerdings enttäuschend aus - ein Grund für eher maue Vorgaben aus Asien.

Auch in Paris zeigten sich die Akteure nach der jüngsten Rally zurückhaltend: Der Cac 40 legte nur minimal zu auf 5104,94 Punkte. In London büßte der FTSE 100 dagegen etwas ein auf 7085,33 Punkte.

Telekomwerte knüpften in diesem Umfeld an ihre relative Stärke an, das sie zuletzt auf das höchste Niveau seit Ende August getrieben hatte. Allen voran kletterten die Papiere des finnischen Vertreters Elisa nach einer Kaufempfehlung von Merrill Lynch über dreieinhalb Prozent. Auch Orange lagen im EuroStoxx mit plus anderthalb Prozent gut im Rennen.