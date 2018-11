Aktien Europa: Gute Unternehmenszahlen und starke Wall Street stützen

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Überwiegend positiv aufgenommene Quartalszahlen großer Konzerne haben die europäischen Börsen am Donnerstag etwas angeschoben.



Allerdings bröckelten die anfänglichen Kursgewinne am Vormittag ab: Der EuroStoxx 50 baute die Gewinne vom Vortag nur noch minimal aus und rückte zuletzt noch um 0,05 Prozent vor auf 3247,43 Punkte.

Angeführt wurden die Gewinner im Leitindex für die Eurozone von den Aktien der Societe Generale . Ein laut Analysten starkes Abschneiden der Franzosen im Investmentbanking ließ den Kurs um 3,4 Prozent steigen. Auch die Quartalsberichte des schweizerischen Versicherers Zurich und der italienischen Assekuranz Generali kamen bei Anlegern gut an. Aktien des britischen Pharmariesen Astrazeneca verteuerten sich nach guten Absatzzahlen sogar um knapp 2 Prozent.

In Paris kletterte der Cac-40-Index um 0,06 Prozent auf 5141,20 Punkte. Hier lagen die Papiere des Kantinenbetreibers Sodexa vorn mit einem Kurssprung von mehr als 6 Prozent. Die Prognosen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2019/20 seien zwar vorsichtig, sagte Analyst Bruno de La Rochebrochard vom Investmenthaus Bryan Garnier, sie lägen damit aber über den Markterwartungen.

Rückenwind für Europas Börsen gab es zudem aus den USA, wo der Dow Jones Industrial am Vortag nach dem Handelsschluss in Europa die Gewinne kontinuierlich ausgebaut hatte. Investoren hatten den Ausgang der Kongresswahlen mit Aktienkäufen begrüßt.