Aktien Europa: Finanzwerte führen die Erholung an Europas Börsen an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben zum Wochenstart auf eine Entspannung des Nordkorea-Konflikts gesetzt.



Der EuroStoxx50 stieg am Vormittag um 1,03 Prozent auf 3441,52 Punkte. "Viele Investoren werten die relative Ruhe zwischen Washington und Pjöngjang offenbar als Hinweis auf eine sich abzeichnende Beruhigung", schrieb Volkswirt Lucas Kramer von der Postbank.

Der sich zuspitzende Konflikt zwischen den USA und Nordkorea hatte den Leitindex der Eurozone in den vergangenen drei Handelstagen um knapp 3 Prozent nach unten gedrückt.

Auch die anderen europäischen Indizes legten am Montag wieder zu: Der französische CAC40 -Index gewann 0,96 Prozent auf 5109,62 Punkte, und der britische FTSE 100 rückte um 0,55 Prozent auf 7351,10 Zähler vor. Von der Konjunktur kam allerdings ein kleiner Dämpfer, der sich aber an den Börsen Europas so gut wie nicht bemerkbar machte. Die Produktion der Industrie in der Eurozone ist nach mehreren starken Monaten im Juni wieder gesunken.

Die Aufwärtsbewegung an den Börsen zeigt nach Einschätzung von Stephan Rieke von der Bank Oddo BHF, "dass sich die politische Krise noch nicht entschärft hat, aber die Wahrscheinlichkeit einer kriegerischen Auseinandersetzung weiterhin als eher gering angesehen wird". Auch in Asien hatten die Börsen überwiegend Gewinne verbucht.

Gekauft wurden an diesem Tag vor allem solche Aktien, die in der vergangenen Woche am stärksten unter Druck geraten waren. So führte der europäische Bankensektor die Gewinner mit einem Plus von 1,46 Prozent an. In der Vorwoche hatte der Sektor um mehr als 4 Prozent nachgegeben. Unter den zehn größten Kursgewinnern im EuroStoxx 50 fanden sich sechs Finanzwerte. Versicherer legten im Branchenschnitt um 1,14 Prozent zu, auch sie waren zuletzt überwiegend verkauft worden.

Unibail-Rodamco legten an der Spitze des EuroStoxx um 2,76 Prozent zu. Der Immobilienkonzern startet ein Aktienkaufprogramm in Höhe von 750 Millionen Euro.