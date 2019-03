Aktien Europa: EuroStoxx schnauft nach jüngsten Gewinnen durch

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat nach drei Gewinntagen in Folge eine Verschnaufpause eingelegt.



So gab der Leitindex der Eurozone bis zum Montagmittag um 0,03 Prozent auf 3384,97 Punkte nach.

Der Pariser Cac 40 verbuchte ein Plus von 0,07 Prozent auf 5409,00 Punkte. Für den Londoner "Footsie" 100 ging es um 0,58 Prozent auf 7270,55 Punkte aufwärts.

Moderat positive Impulse kamen aus Asien, wo die Börsen weiter zulegten. Bereits am Freitag hatte den Kursen der Plan Pekings Rückenwind verliehen, die Mehrwertsteuer in China ab dem 1. April zu senken.

Aus Branchensicht hatten europaweit die Minenwerte mit einem Plus von 1,33 Prozent die Nase vorn. Zuvor hatte ein brasilianisches Gericht angeordnet, dass der Konzern Vale in einer weiteren Mine den Betrieb einstellen muss. Dies wiederum hat Börsianern zufolge Sorgen vor einer Verknappung des Eisenerzangebotes geschürt und so den Preis für diesen Rohstoff angetrieben. Derzeit ermittelt die Justiz wegen des Dammbruchs an der von Vale betriebenen Mine Córrego do Feijao nahe der Stadt Brumadinho am 25. Januar.

Auch Bankaktien waren gefragt, nachdem die lange spekulierten Fusionsgespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank seit dem Wochenende nun offiziell sind. Gegen den Trend aber fielen die Anteilsscheine von ING am EuroStoxx-Ende um 2,56 Prozent. Die italienische Notenbank hatte es dem Finanzinstitut vorerst untersagt, in Italien neue Kunden anzuwerben. Die Anti-Geldwäsche-Maßnahmen sollen den Anforderungen nicht genügt haben, hieß es.

Derweil will der US-Finanzdienstleister FIS den US-britischen Wirecard-Rivalen Worldpay übernehmen. Die Worldpay-Papiere zogen zuletzt um fast 11 Prozent an./la/mis