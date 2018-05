Aktien Europa: Erholung von Vortagesrutsch - Autos leiden aber unter Zollsorgen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes am sich Donnerstag nach dem Vortagesrutsch etwas gefangen.



Der EuroStoxx 50 kletterte am Vormittag um 0,26 Prozent auf 3550,98 Punkte. In Paris gewann der CAC-40 0,38 Prozent auf 5586,75 Punkte. Der FTSE 100 stabilisierte sich in London um 0,10 Prozent auf 7796,49 Punkte.

Besonders gefragt waren Papiere aus den Bereichen Technologie und Chemie - letztere begünstigt von einer optimistischen Branchenstudie der Deutschen Bank und einer Empfehlung von Barclays für BASF .

Gegen den Trend sehr schwach präsentierten sich dagegen Automobilaktien. Nach der jüngsten Entspannung des im internationalen Handelsstreits durch eine Annäherung zwischen den USA und China goss US-Präsident Trump mit dem Auftrag zur Prüfung von Einfuhrzöllen auf ausländische Autos wieder Öl ins Feuer.

Im EuroStoxx gehörten die letzten drei Plätze daraufhin Daimler , BMW und Volkswagen mit Abschlägen von bis zu 2,5 Prozent. Im CAC-40 standen auch Renault und Peugeot unter Druck.