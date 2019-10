Aktien Europa: Brexit- und Zollstreit-Optimismus treibt die Kurse wieder an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der Konsolidierung am Vortag haben die europäischen Börsen am Dienstag wieder zugelegt.



Sie knüpften damit an die Gewinne vom Freitag an, als positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit und beim Brexit die Kurse getrieben hatten. Für Zuversicht sorgte eine Aussage des EU-Chefunterhändlers Michel Barnier, der ein Brexit-Abkommen noch in dieser Woche als schwierig, aber möglich bezeichnete.

Der EuroStoxx 50 legte zuletzt um 0,82 Prozent auf 3585,45 Punkte zu. Der französische Cac 40 stieg um 0,73 Prozent, während der britische FTSE 100 kaum verändert tendierte.

Trotz der positiven Stimmung gab es aber auch Zweifler. Mark Haefele, leitender Investmentstratege der UBS, verwies in einem Kommentar auf die weltweite konjunkturelle Abschwächung. Die Fortschritte bei den Handelsgesprächen seien nicht ausreichend, um die Flaute zu beenden, und es könnte negative Überraschungen bei den Ergebnissen der Unternehmen geben. "Wir bleiben daher bei Aktien untergewichtet", so Haefele. Erst wenn ungelöste Handelsfragen geklärt seien und sich das in den Konjunkturdaten widerspiegele, könnte sich daran etwas ändern.

Mit einem Gewinn von 1,1 Prozent lag der Stoxx 600 der Einzelhandelswerte in Front. Gesucht waren Aktien von LVMH und Kering. Beide profitierten von zuversichtlichen Worten von Goldman Sachs. Kering seien ausgesprochen günstig, hieß in einer Branchenstudie der US-Bank. Ein Medienbericht über geplante umfangreiche Anlagenkäufe durch Samsung sorgte bei ASML für 1,8 Prozent Aufschlag./mf/mis