Aktien Europa: Anleger schöpfen wieder etwas Mut

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am späten Mittwochvormittag etwas gegen den Abwärtstrend der letzten Tage gestemmt und ist ins Plus gedreht.



Der Leitindex der Eurozone überwand sein Vortageshoch und legte zuletzt um 0,32 Prozent auf 3455,54 Punkte zu.

Der französische Cac 40 rückte um 0,22 Prozent auf 5526,64 Punkte vor. Der britische FTSE 100 stand minimal höher bei 7429,23 Zählern.

Trotz der US-amerikanisch-iranischen Spannungen und des noch ungelösten Handelsstreits der USA mit China bleibt die Grundstimmung an den europäischen Börsen positiv. Dafür sorgen weiterhin die Signale der Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik zur Stützung der Wirtschaft.

Dementsprechend gefragt waren zur Wochenmitte Branchen, die besonders sensible auf Konjunkturnachrichten reagieren. So stieg der Branchenindex der Banken um 1,11 und jener der Automobilwerte um 1,00 Prozent.

Im EuroStoxx freuten sich die Anleger von Schneider Electric über ein Plus von gut 1 Prozent. Der französische Industriekonzern hält an seinen Zielen bis 2021 fest. Das Unternehmen will bis dahin die bereinigte Gewinnmarge weiter verbessern.

Der norwegische Konzern Yara will sich auf das klassische Düngergeschäft konzentrieren und prüft einen Börsengang der Sparte für industrielle Stickstoffprodukte. Die Anleger honorierten dies mit einem Aufschlag von knapp 1 Prozent./la/mis