Aktien: Erholen sich von dreitägiger Pechsträhne!

Der Dow Jones Industrial Average stieg im heutigen Handel und machte damit einen Teil seiner Verluste aus den Vortagen wieder wett. Der technologielastige Nasdaq stieg am Donnerstag ebenfalls an, blieb aber von seinen Intraday-Höchstständen entfernt.

Aktienmarkt heute

Am Ende des Tages handelten der S&P 500 und der Dow Jones in der Nähe ihrer Tageshöchststände. Der Nasdaq Composite verzeichnete ein Plus von 0,7%, während ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung