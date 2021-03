Aktien: Ergebnis-Highlights von vier internationalen Unternehmen im Freiverkehr!

Kurz vor dem Ende der Ertragssaison im März finden Sie im Folgenden eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse von vier Unternehmen, die an den OTC-Märkten gehandelt werden. Alle vier Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Ländern rund um den Globus und werden an der OTCQX, der obersten Stufe der OTC-Märkte, gehandelt. Infineon Technologies (OTCQX:IFNNY, IFNNF))(OTCQX:IFNNY) ist ein Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Deutschland ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!