Aktien: Dow Jones heute und vieles mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Aktienfutures drehten am Dienstag nach unten, wobei der Nasdaq auf seinen sechsten Verlust in den letzten sieben Sitzungen zusteuerte. Tesla und Apple lasteten beide auf dem frühen Handel, während Chip-Hersteller und Wachstumsaktien auch harte frühe Treffer einstecken mussten. 3D Systems und NortonLifeLock erholten sich nach den Ergebnissen. Nike führte den Dow Jones heute nach einer Hochstufung durch einen Analysten an.

Die Dow-Jones-Futures ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung