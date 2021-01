Aktien: Boris Johnson kündigt eine weitere nationale Coronavirus-Sperre an!

U.K. Premierminister Boris Johnson kündigte am Montag an, dass England eine weitere nationale Abriegelung eingeben wird, die helfen wird, die Ausbreitung einer neuen COVID-19 Variante einzudämmen.

U.K.Bürger werden vom Verlassen ihrer Häuser in dem Bemühen, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen verriegelt werden und die Maßnahmen werden in den frühen Morgenstunden des Dienstag Gesetz werden. Stufe fünf, also rot, bedeutet,



