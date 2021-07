Aktien: Auf dem Weg zum ersten elektrischen Pickup der Welt!

Am Freitag gab Rivian bekannt, dass es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat, angeführt von den bestehenden Investoren Amazon (NASDAQ:AMZN), Ford Motor Company (NYSE:F) und T. Rowe Price (NASDAQ:TROW). Ebenfalls letzte Woche gab Rivian seine Pläne bekannt, ein zweites Montagewerk in den USA zu bauen, um mit der Produktion seines vollelektrischen Pickups und SUVs zu beginnen.

Bisherige Investitionen

