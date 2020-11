Aktien Asien: Mit moderaten Gewinnen weiter auf Kurs nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben am Freitag ihren jüngsten Aufwärtstrend mit überwiegend moderaten Gewinnen fortgesetzt.



Börsianer sprachen von einer ruhigen Handelssitzung, auch weil in den USA die Börsen geschlossen geblieben waren. Auch die weltweit steigenden Corona-Infektionszahlen behalten die Investoren weiter im Blick.

An der Tokioter Börse ging der Nikkei 225 mit einem Kurszuwachs von 0,4 Prozent auf 26 644,71 Punkte in das Wochenende. Der japanische Leitindex hatte in der vergangenen starken Handelswoche ein Plus von mehr als vier Prozent eingefahren und damit seine November-Rally fortgesetzt.

An den chinesischen Festlandbörsen fielen die Gewinne am letzten Handelstag der Woche noch deutlicher aus. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen rückte um 1,24 Prozent auf 4980,77 Punkte vor.