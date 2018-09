Aktien Asien: Wieder im Minus - Schwellenländer-Krise schwelt weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Stimmung an den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten ist auch am Freitag unterkühlt geblieben.



Wie schon an den Vortagen haben laut Beobachtern erneut die Themen Handelsstreit und Schwellenländer-Krise dominiert. Zum Wochenschluss seien aber noch Befürchtungen über die Ergebnisentwicklung des Hightech-Sektors hinzugekommen und hätten wie schon am Vortag in den USA die Technologiewerte unter Druck gesetzt. Ein Marktexperte sprach von der schlimmsten Woche für Asiens Börsen seit rund einem halben Jahr.