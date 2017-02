Aktien Asien: Wenig Bewegung - Vor Trump-Rede halten sich Anleger weiter zurück

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Die anfangs freundlichen asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag überwiegend wenig von der Stelle gekommen.



In Erwartung von Donald Trumps Rede vor dem US-Kongress kommende Nacht dominierte bei den Anlegern weiter die Zurückhaltung. Der Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific stand zuletzt prozentual unverändert bei 183,81 Punkten.

Die große Frage sei, ob der US-Präsident die Gelegenheit nutze, sich näher zu seinen Steuer- und Infrastrukturplänen zu äußern, sagte ein Devisenexperte. Trump will seine Spezialthemen Wirtschaft und Verteidigung in den Fokus rücken. Der Budget-Direktor im Weißen Haus, Mick Mulvaney, verwies allerdings darauf, dass Trump keinen vollständigen Haushalt vorlegen werde. Zudem warteten die Investoren weiter auf eine Rede der amerikanischen Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Freitag, die Hinweise auf die künftige Geldpolitik der US-Währungshüter geben könnte.

In Tokio wurde der Nikkei-225-Index auch durch den weiter robusten Yen gebremst, der japanische Produkte im Ausland tendenziell verteuert: Er schloss lediglich 0,06 Prozent fester bei 19 118,99 Punkten. Damit verbuchte der japanische Leitindex ein Monatsplus von knapp einem halben Prozent. Dass die Industrieproduktion des Landes im Januar erstmals seit einem halben Jahr sank, war eine negative Überraschung für Experten, die mit einem Anstieg gerechnet hatten. Auf die Aktienkurse wirkte sich die Nachricht aber kaum aus.

Uneinheitlich fiel die Entwicklung an den chinesischen Handelsplätzen aus. Während der CSI-300-Index , der die 300 größten Werte an den Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, 0,19 Prozent auf 3452,81 Zähler gewann, sank der Hongkonger Hang-Seng-Index um 0,77 Prozent auf 23 740,73 Punkte.