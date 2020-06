Aktien Asien: Weitere Gewinne am Ende einer starken Börsenwoche

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Vor den US-Arbeitsmarktdaten haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag weiter zugelegt.



Nach einer insgesamt sehr starken Woche habe der Risikoappetit der Anleger in Asien aber leicht abgenommen, erklärte Stephen Innes vom Wertpapier-Finanzdienstleister AxiCorp. Die Gewinne fielen nicht mehr ganz so deutlich aus.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss mit plus 0,74 Prozent auf 22 863,73 Punkten und legte damit im Wochenverlauf um 4,5 Prozent zu.